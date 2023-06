Le magiche marionette di MacKinnon e la satira di Altan a Cartoons on the Bay

Oggi a Cartoons on the bay è stata la giornata di Ian MacKinnon, la mente che sta dietro alle magiche marionette di 'Fantastic Mr. Fox' di Wes Anderson, 'Mars Attacks!', 'La sposa cadavere' e 'Frankenweenie' di Tim Burton. All'Aurum questo mostro sacro portava sotto il braccio, in una semplice scatola contenente una bottiglia di sake, la sua ultima creazione: il Pinocchio di Guillermo Del Toro.

"Abbiamo lavorato con la plastilina e i modelli 3D per far vedere tutto al regista e poi il burattino è realizzato in metallo. Ci abbiamo lavorato in 70", ha raccontato. E, ai giovani che vogliono lavorare nel suo campo, ha detto: "Bisogna avere una grande passione ma anche essere adattabili, ed è per questo che festival come questo sono molto importanti per incontrare i ragazzi e chi è alle prime armi, siamo stati anche noi così. Qui si mette in pratica l'entusiamo che hai nella quotidianità e che diventa poi lavoro. Del resto nel nostro campo serve metodo, disciplina ma anche follia. Tutti quelli che lavorano nell'animazione sono pazzi".

Nel primo pomeriggio è intervenuta anche la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni: "Stiamo lavorando tanto - ha dichiarato - perché il tax credit risale oramai a tanto tempo fa e sono subentrati anche altri meccanismi e altre dinamiche. Basti pensare a quanto spazio abbiano preso con il Covid le piattaforme digitali rispetto al passato. Poi ci sono storture naturali che sono nate rispetto a cose che risultavano scritte all'interno della norma. Noi cercheremo di dare spazio e forza a tutti quegli ambiti, come quello dell'animazione, che sono più in sofferenza rispetto ad altri che la fanno da padroni. Cercheremo anche di rendere più italiano il tax credit internazionale e stiamo ragionando sulle spese di produzione sopra la linea, dando ad attori e registi il 30% se sono stranieri e il 40% se sono italiani".

Ma oggi all'International Festival of Animation, Transmediaand Meta-Arts 2023, si è celebrato altresì il genio di FrancescoTullio-Altan, che dalla sua Treviso ha portato nel mondo satira e fantasia e leggerezza con personaggi come Cipputi e la Pimpa. La platea di Pescara lo ha omaggiato con tantissimi applausi e una standing ovation mentre ritirava il premio Sergio Bonelli. Impossibile a margine non chiedergli se la satira sia a rischio in questo momento: "La satira non cambia - ha risposto - perché si occupa sempre di politica. Il nostro mestiere è quello di stare attenti. Ma il bersaglio è più facile in qualche maniera".