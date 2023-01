Il pescarese Hugo e la francavillese Asia protagonisti a "Primo appuntamento" su Real Time [VIDEO]

Due giovani di Francavilla al Mare e Pescara sono stati tra i protagonisti della prima puntata della settima edizione di "Primo appuntamento", il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio.

La puntata, andata in onda martedì 3 gennaio, ha visto Asia Campanella di Francavilla al Mare e Hugo Mosquera di Pescara come primi ospiti a entrare nel ristorante.

Asia è una studentessa al terzo dell'Accademia delle Belle Arti indirizzo multimediale e lavora come cameriera/barista a Macerata dove studia. Hugo invece, di madre tedesca a padre italiano, lavora in una birreria artigianale.

Lo schema del programma è noto: due single si incontrano per la prima volta in una cena a lume di candela per scoprire se scatta la scintilla con le telecamere nascoste che catturano ogni dettaglio del loro primo incontro.

Superato l'imbarazzo iniziale Asia e Hugo si sono divertiti provando a conoscersi tra una pietanza e l'altra. Nonostante sembrasse che ci fosse una buona intesa tra i due giovani abruzzesi, tanto che alla fine della cena hanno deciso di fare una lunga passeggiata a Roma, alla fine la fatidica scintilla non è scattata e quella bella serata è rimasta tale senza che tra i due siano poi nata una relazione. La mattina dopo si sono comunque incontrati prima della ripartenza verso Francavilla e Pescara ma l'entusiasmo della serata si è sciolto come neve al sole. Ma non si sa mai e magari i due ragazzi avranno occasione per rivedersi vivendo a poca distanza.

Per rivedere la puntata basta cliccare il seguente link: https://realtime.it/programmi-real-time/primo-appuntamento