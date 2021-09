Anche il 10 settembre l'hub vaccinale di via Tirino sarà aperto per le somministrazioni anti Covid

Anche venerdì 10 settembre l'hub vaccinale di via Tirino a Pescara sarà aperto al pubblico per le somministrazioni. Lo ha fatto sapere la Asl, aggiungendo che l'orario d'apertura sia per il 9 che per il 10 settembre è dalle 8,30 alle 12,30.

Le prime dosi possono essere effettuate anche senza prenotazione, e si consiglia a tutti gli utenti, sia prenotati che senza prenotazione, di compilare precedentemente il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica in ogni parte, per poter agevolare ed accelerare notevolmente le operazioni di registrazione riducendo i tempi d'attesa.

I moduli sono disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388