Apre l'hub vaccinale nell'ex supermercato della Lidl in strada Colle Renazzo [FOTO]

Da oggi, 2 maggio, è attivo il nuovo centro vaccinale di Pescara, che sorge nell’ex supermercato della Lidl in strada Colle Renazzo. L'hub è aperto dalle ore 9 alle ore 13 per tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. All'interno di questa struttura, inoltre, ci sarà l'accoglienza per i profughi ucraini che dovessero arrivare nella nostra città. Gli stessi avranno anche la possibilità di effettuare i tamponi per il Covid. In altre parole, l'ex Lidl di strada Colle Renazzo condensa in un unico luogo il punto di accoglienza dei profughi ucraini che finora era situato alla stazione di Porta Nuova e il centro vaccinale che, fino a qualche giorno fa, era a palazzo Fuksas. Esprime soddisfazione l'assessore comunale Eugenio Seccia:

"Mi preme ringraziare la Lidl Italia - afferma - per aver messo a disposizione gratuitamente per la città questa struttura dopo un mio personale impegno a contattare l’azienda che da subito si è attivata a tal fine".

È importante precisare che all'interno di questo hub si potrà fare la vaccinazione senza bisogno di alcuna prenotazione. Anche in questo centro vaccinale, infatti, come disposto dalla Asl, gli adolescenti e gli adulti (over 12 anni) potranno ricevere l'inoculazione del siero anti Covid (prima e terza dose) senza prenotazione. Si ricorda che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane o chiamando il numero verde 800 009966.

Tutte le informazioni, compresa la modulistica, sono consultabili a questo link. "Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo presidio sanitario a difesa della salute pubblica", aggiunge l'assessore Seccia, ribadendo: "Un sentito ringraziamento va alla Lidl Italia per aver accolto la mia richiesta a nome della città".