Da Pescara al Grande Fratello: la 25enne Heidi Baci entra nella casa più "spiata" d'Italia [VIDEO]

Alla corte di Alfonso Signorini per l'edizione 2023 del Grande Fratello totalmente rinnovata, c'è anche Heidi Baci. In una clip di un minuto e mezzo è stata lei a raccontarsi. La 25enne arriva proprio da Pescara dove è un'imprenditrice del settore nautico, "ma trovo sempre il tempo per gli amici e per la mia famiglia", ha detto prima di varcare la porta della casa più "spiata" d'Italia.

"Sono di origine albanese - ha quindi raccontato -. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l'ambizione le ho prese tutte da mio papà" ha aggiunto Baci.

Parlando del suo lavoro ha sottolineato come "essere donna soprattutto nell'imprenditoria è molto difficile, bisogna non demordere mai". "L'amore - ha detto ancora sorridendo - va male: sono single".

Per lei è dunque iniziata la nuova avventura nel programma Mediaset. "Dentro la casa - ha concluso sarà una sfida interessante perché a me piace buttarmi e rischiare, ma sempre con il sorriso perché chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. Grande Fratello preparati perché sto arrivando".