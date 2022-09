Giovane paziente oncologico ricoverato a Pescara realizza il suo sogno: un giro in gondola a Venezia

Visitare Venezia facendo un classico giro dei canali in gondola con la sua carrozzina.

Questo il sogno che si è avverato per Hakon, ventenne nato in Bangladesh e poi giunto in Italia dove è attualmente ricoverato nel reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara, come riferisce VeneziaToday.

Hakon Raseduzzaman è giovane malato di tumore che questa mattina ha visto concretizzarsi il suo desiderio.

È stato possibile grazie al supporto dell'associazione "Lo sportello dei sogni" di Salerno, di Ail Venezia e dell'assessorato alla Coesione sociale del Comune. Il ragazzo è stato accolto a Ca' Farsetti dall'assessore Simone Venturini. Poi è salito in gondola per un giro della città accompagnato da Fiorangela Giugliano, presidente dell'associazione di volontariato "Lo sportello dei sogni" con sede a Salerno, che si propone di esaudire i desideri dei pazienti oncologici a scopo terapeutico. Con loro anche Giovanni Alliata di Montereale, presidente dell'Ail Venezia, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il ventenne, grazie alla collaborazione della Procuratoria di San Marco, nel pomeriggio effettuerà anche una visita nella basilica di San Marco e al campanile. «Il giovane ha perso l'uso delle gambe e per lui è ora possibile muoversi solo in carrozzina», spiega Giugliano, «Hakon è arrivato in Italia in un centro per minori della provincia di Foggia all'età di 17 anni. A 18 anni si è spostato in Abruzzo dove ha iniziato a lavorare, inviando aiuti economici alla famiglia in Bangladesh. Purtroppo a febbraio scorso ha scoperto di essere affetto da un tumore». Hakon si trova ora ricoverato nel reparto di oncoematologia dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara. Per i suoi cari è al momento impossibile raggiungerlo, sta affrontando la malattia con il supporto del personale medico e infermieristico. Sono stati proprio i medici a contattare "Lo sportello dei sogni". «Ci tenevamo perciò a realizzare questo suo desiderio di felicità, per farlo star meglio psicologicamente e contribuire al suo processo di cura», ha concluso Giugliano.

«Venezia da sempre regala sogni ed emozioni uniche alle persone», dichiara Venturini, «siamo stati contattati da questa bella realtà associativa e abbiamo deciso di collaborare all'iniziativa. Auguriamo ad Hakon di superare la propria malattia. Grazie ai gondolieri di Venezia e in particolare a Piero, colui che ha accompagnato il giovane a visitare la città e al consigliere comunale Aldo Reato per la grande sensibilità dimostrata».