Torna "Il gusto della solidarietà", l'evento benefico per raccogliere fondi da destinare al Rotary Campus

Appuntamento nel pala Becci del porto turistico di Pescara per l'evento benefico "Il gusto della solidarietà" che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19.

La manifestazione organizzata dal Covid il Rotary Club Pescara Nord, che unisce il mondo dell’agroalimentare e dell’enogastronomia all’impegno sociale, si svolgerà sabato 18 giugno dalle ore 18:30 alle 23:30.

C'è il patrocinio del Comune di Pescara e del Movimento turismo del vino Abruzzo.

Il fine è quello di raccogliere fondi da destinare al Rotary Campus, uno dei più progetti più importanti che da oltre 30 anni consente ai Rotary Club dell’Abruzzo e del Molise di ospitare oltre 300 ragazzi e adulti con disabilità e di far vivere loro una bellissima esperienza di condivisione tra eventi, spettacoli, giochi e minicorsi di formazione. Il Rotary ha chiamato a raccolta circa 40 produttori agroalimentari abruzzesi in uno straordinario appuntamento nel quale i visitatori potranno conoscere, degustare e acquistare le eccellenze abruzzesi, dal vino all’olio, dai salumi ai formaggi, dalle specialità dolciarie alla pasta, alla quale sarà dedicato uno spazio per la preparazione di alcune ricette che il pubblico potrà assaggiare con il ticket di ingresso a offerta libera.

«Siamo molto felici di poter tornare alla normalità con questo evento aperto al pubblico», afferma Massimiliano Palumbaro, il presidente del Rotary Pescara Nord, «e che consentirà di guardare con maggiore fiducia non solo alle attività di servizio che il nostro club a beneficio delle persone meno fortunate. Il Campus, in particolare, è uno degli eventi più attesi e partecipati, ma anche tra i più impegnativi per i nostri volontari rotariani per regala agli oltre 300 ospiti la possibilità di trascorrere una settimana di divertimento».