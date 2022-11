La camera ardente di Guido D'Alleva nella sala consiliare del Comune

Sarà allestita nella sala consiliare del Comune di Pescara la camera ardente per l’ultimo saluto al dipendente comunale Guido D’Alleva.

La camera ardente sarà aperta venerdì 11 e sabato 12 mattina, prima delle esequie.

Il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli hanno inteso così manifestare la loro vicinanza ai familiari dell’architetto 51enne morto improvvisamente in servizio mercoledì, lasciando nello sconcerto e nel dolore quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali negli anni in cui ha prestato servizio in municipio.

Per consentire l’addio di parenti, amici e colleghi la camera ardente resterà aperta venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 8 alle 14.