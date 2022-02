Ucraina invasa dalla Russia: 'Tripla Difesa' al 49° Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra

Lunedì 28 febbraio Tripla Difesa Onlus parteciperà alla 49esima edizione del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, mentre martedì 1° marzo avrà un incontro con il presidente della Commissione dei Diritti Umani insieme alla propria delegazione italio-albanese, tra cui i nominati Edda Giuberti (capo missione), il Cavalier Rolando Perrotti (dirigente internazionale e segretario generale Abruzzo), Giustino Bruno (dirigente internazionale e presidente delegazione Abruzzo) e il dottor Mareglen Tomori (dirigente internazionale e presidente delegazione Lombardia, nonché presidente International Police Organization), per discutere di ciò che sta accadendo in Ucraina e per chiedere l' intervento dell'Onu al fine di fermare "questa guerra inumana che coinvolge anche civili, tra cui bambini e famiglie, per interessi che non hanno niente a che vedere con l'umanità", si legge in una nota.

Edda Giuberti aggiunge: "E così, come come previsto, Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina in barba ad ogni diritto internazionale. L’invasione è iniziata, e con questa le prime decine e decine di vittime. Non ci può essere equidistanza: sento il dovere di affermare con forza che c’è un aggressore, la Russia, ed un aggredito, l’Ucraina. Le posizioni irritanti di qualche politico italiano (o sedicente tale) le abbiamo già sentite. La comunità internazionale, l’Europa, faccia il possibile per costringere la Russia ad interrompere le operazioni".