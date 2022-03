La guerra in Ucraina raccontata da una scuola russa di Togliatti City intervistata dal liceo di Città Sant'Angelo

La guerra raccontata da una scuola russa di Togliatti City tramite un'intervista fatta dal liceo di Città Sant'Angelo.

Con l'intervista, la scuola angolana ha affrontato il tema della guerra in Ucraina, raccontata da chi la sta vivendo in prima persona.

«L’intervista», evidenzia la dirigente scolastica Lorella Romano, «rientra nelle attività internazionali del giornale scolastico L’Angolino che attraverso il canale delle interviste porta i nostri studenti a contatto diretto con ciò che li circonda, per aiutarli a capire la nostra realtà, non solo passata e presente ma anche futura, in cui loro possano giocare il ruolo di protagonisti consapevoli, preparati e culturalmente liberi».

La direttrice dell’accademia russa Tatiana Burobina e il professore italiano Antonio Dettori che insegna nella scuola russa, hanno tenuto a precisare che si sentono molto vicini al popolo ucraino e vivono con sofferenza tutto quello che sta accadendo anche perché molti hanno parenti e amici ucraini e quindi sperano che le diplomazie possano operare al fine di porre termine a questo conflitto, auspicando la pace, «una guerra che non è iniziato dal mese di febbraio, ma dura da 8 anni», sottolinea la direttrice russa dal suo punto di vista, «i nostri giovani stanno vivendo questa situazione con grande apprensione e sono anche preoccupati per il fatto che quanto sta accadendo possa sviluppare negli altri popoli una russofobia che renderebbe la loro vita futura difficile».

Al momento le sanzioni alla Russia, secondo quanto raccontato dai due rappresentanti dell’accademia, stanno influenzando poco la loro vita quotidiana, tranne per un leggero aumento dei prezzi e qualche segno di quella russofobia per cui i giovani russi sono molto preoccupati, ed un rublo che viene sempre più svalutato. Il 9 maggio è il giorno in cui tradizionalmente la Russia festeggia la fine della seconda guerra mondiale e coincide con la Giornata dell’Europa che celebra la pace e l’unità in Europa. «E speriamo tutti davvero», conclude la Romano, «che questa data possa rappresentare un ritorno alla pace e alla vicinanza tra i popoli». L’intervista completa sarà pubblicata, insieme a interviste a osservatori ucraini, sull’edizione speciale de L’Angolino “Ambasciatori di cittadinanza” in pubblicazione la prossima settimana.