Solidarietà al popolo ucraino ad un anno dallo scoppio del conflitto: sit-in dell'associazione 'Liberi oltre le illusioni'

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina sono diverse le manifestazioni che si stanno svolgendo in città per tenere alta l'attenzione sul conflitto. Venerdì 24 è stata la rete Europe for peace a scendere in piazza Sacro Cuore. Sabato 25 dalle 16.30 alle 17.30 a farlo, ma in piazza della Rinscita (piazza Salotto) sarà l'associazione "Liberi oltre le illusioni" con il supporto dei Radicali Abruzzo e del Comitato Ventotene.

Gli iscritti, i simpatizzanti e tutti quanto vorranno partecipare al sit-in lo faranno “in sostegno all'eroica resistenza del popolo ucraino”, spiegano gli organizzatori.

“Vogliamo ancora una volta ribadire che nessun despota potrà mai privarci della nostra libertà, del nostro vivere in una liberaldemocrazia e nel voler determinare da soli il nostro futuro. Con una partecipazione straordinaria – fanno sapere -, in pochi giorni oltre 1.500 persone si sono offerte volontarie per organizzare in più di 60 città italiane ed in alcune delle principali città europee eventi simili. L’Abruzzo non mancherà.”

Oltre che a Pescara l'associazione manifesterà a L'Aquila.