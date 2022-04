Lettomanoppello, dalla fantasia dei bambini il più bel messaggio di pace [VIDEO]

Dalla fantasia dei bambini un messaggio di pace universale fatto di mondi colorati e connessioni. Il Comune di Lettomanoppello ha pubblicato sulla sua pagina social il primo di una serie di video dei lavori realizzati dagli alunni, a cominciare da quello del progetto “LavoriAmo per la pace” della scuola secondaria di primo grado. Seguirà la pubblicazione dei lavori realizzati dai bambini della scuola primaria, quelli della scuola dell'infanzia e persino dell'asilo nido di Lettomanoppello. Un progetto, in realtà, avviato già negli anni scorsi, ma che oggi con il conflitto in Ucraina diventa ancora più importante, come sottolinea la stessa amministrazione.

“Dai banchi di scuola e nelle famiglie bisogna iniziare il processo di costruzione alla pace e il rispetto dell'altro, indipendentemente dal colore della pelle, religione,etnia, orientamento politico e sessuale – si legge nel post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune - La scuola, i docenti,hanno un ruolo fondamentale, fornire ai ragazzi il pensiero critico,vitale per la costruzione dell'identità di ognuno di loro. La dirigente dell'istituto comprensivo di Manoppello, la professoressa Maria De Sanctis ha accolto la richiesta dell'assessore all'istruzione Luciana Conte e di tutto il gruppo consiliare affinché i ragazzi fossero sensibilizzanti verso la guerra che sta devastando due popoli, con la realizzazione di un lavoro dove ognuno desse la propria interpretazione di pace. Ringraziamo le insegnanti per la grande sensibilità che ogni volta dimostrano, la dirigente, persona attenta ai bisogni della comunità educante, Andrea D'Alimonte e l'assessore Arianna Barbetta per la disponibilità”. “Educare alla pace si può e si deve”, conclude l'amministrazione.