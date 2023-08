Nuovo referente per le guardie civili ambientali: è Giuseppe Orfanelli

Giuseppe Orfanelli è un nuovo referente della guardia civile ambientale. Assumerà l'incarico di dirigente generale superiore come riferiscono il presidente Santurbano Valeriano e Luigi Di benedetto vice presidente della guardia civile ambientale. Avrà funzioni di docente e formatore delle guardie giurate zoofile e ittiche che nelle loro funzioni sono pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Laureato in psicologia clinica alla Sapienza di Roma, con due lauree in sociologia e pedagogia con indirizzo psicologico e anche specialista in psicoterapia per adulti e bambini, specialista iscritto nell’ordine dei psicologi d’Abruzzo, è specializzato in criminologia clinica, è stato professore e docente nella scuola di polizia Polgai di Pescara, ha avuto prestigiosi incarichi universitari e come consulente in diverse procure come psicologo criminologo. È stato nominato dal ministero di grazia e giustizia dal 1992 al 200 giudice onorario nel tribunale dei minorenni dell’Aquila, consigliere nella corte d’appello dell’Aquila dal 2004 al 2006 oltre ad altri diversi incarichi come docente universitario.

"Si metterà subito al lavoro per organizzare il primo corso formativo molto importante per le guardie che svolgono le attività contro il bracconaggio della fauna ittica protetta, accreditati nel comando regionale dei carabinieri forestali con il gruppo carabinieri del Cites di Pescara, e congiuntamente hanno già operato identificando e denunciando diversi bracconieri della fauna ittica protetta, e anche per la vigilanza nelle acque interne e nel corso della vigilanza tra il 2021 al 2023 intensificando i controlli notturni hanno identificato diverse organizzazioni di bracconieri provenienti da fuori regione"

Inoltre svolgono le attività di guardie zoofile e ambientale nei parchi pubblici della città di Pescara, dove al momento forniscono informazioni e indicazioni agli utenti che frequentano i parchi pubblici, nel rispetto dei relativi regolamenti.