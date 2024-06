La guardia di finanza cerca immobili in locazione per ospitare il Comando provinciale

Il reparto tecnico logistico nmministrativo Abruzzo della guardia di finanza dell’Aquila ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione di uno o più immobili da proporre in temporanea locazione, per ospitare il Comando provinciale e il gruppo della guardia di finanza di Pescara, a destinazione d’uso caserma nonché alloggi (quest’ultima non vincolante).

Tutte le informazioni relative ai requisiti degli immobili richiesti, nonché le modalità, i tempi previsti per la presentazione delle offerte e la documentazione occorrente, sono consultabili sul sito internet del Corpo al seguente link: https://www.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2024/re-t-l-a-abruzzo/giugno/individuazione-di-un-immobile

Il procedimento ha termine alle ore 24:00 del 31 luglio 2024.