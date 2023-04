La guardia di finanza regala sorrisi e doni per la Pasqua dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria [FOTO]

Anche in vista delle festività pasquali, la guardia di finanza pescarese ha voluto esprimere la propria solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Pediatria oncologica dell'ospedale Santo Spirito, che dovranno trascorrere i giorni di festa all'interno della struttura. Un appuntamento diventato ormai una consuetudine da parte delle fiamme gialle che, con il comandante provinciale colonnello Antonio Caputo e con altri ufficiali del corpo, si è recato nei due reparti dove ha incontrato il direttore dell'Uoc di Pediatria Maurizio Aricò, il personale sanitario e tutti coloro che lavorano ogni giorno per sostenere anche psicologiamente i piccoli pazienti e le rispettive famiglie in un periodo difficile e delicato come quello del ricovero ospedaliero.

Caputo, accompagnato anche dalla presidente della onlus Adricesta Carla Panzino, assieme agli altri militari si è recato poi nelle stanze dove si trovavano i piccoli regalando loro sorrisi, strette di mano e piccoli doni in occasione della Pasqua. Il colonnello Caputo ha dichiarato:

"Una giornata speciale per la guardia di finanza di Pescara e per i bambini dell'ospedale. Con questa nostra presenza abbiamo voluto testimoniare alla cittadinanza la nostra vicinanza alla collettività e soprattutto ai più piccoli per regalare loro un sorriso. Abbiamo creato un pò di trambusto nel reparto ma è stato a fin di bene."

Il direttore dell'Uoc Aricò:

"I bambini ricoverati e le mamme che li assistono attraversano momenti di fatica e difficoltà ancora di più durante la settimana santa e le festività. La presenza delle istituzioni e il loro pensiero che si avvicinano a loro, per ricordare che tutta la collettività li sostiene è un bel gesto e un momento di gioia e spensieratezza di cui li ringraziamo calorosamente".

