Alla maratona dannunziana guardia di finanza testimonial di sport e solidarietà per i 90 anni del motto “Nec recisa recedit”

Il motto ufficiale della guardia di finanza, “Nec recisa recedit” (“Neanche Spezzata Retrocede”), è stato celebrato alla Maratona Dannunziana in occasione dei suoi 90 anni. Si tratta del brocardo latino che richiama la dedica che il Vate scrisse per onorare il valore militare e lo spirito di sacrificio dimostrati dalle Fiamme Gialle. Insomma, la Gdf diventa testimonial di sport e solidarietà di fronte a più di 2mila atleti provenienti da tutta Italia e che si sono dati appuntamento ieri a Pescara per partecipare alla gara.

Tra loro molti sportivi delle Fiamme Gialle, che assieme ai Baschi Verdi, le unità speciali antiterrorismo e pronto impiego del Corpo, hanno fatto da apripista alle competizioni in programma per bambini e adulti: dalla maratona e mezza maratona, alla Ten & Half, 10,5 km non competitiva e alla camminata metabolica. All’evento, che prende il nome del Poeta Soldato, appuntato ad honorem della guardia di finanza, anche varie associazioni di volontariato: Isav, Angsa Abruzzo Ets, Aism, Anfass, Parkinson Abruzzo Onlus e Lega Italiana Lotta contro i Tumori, da dieci anni partner morale della manifestazione, che inaugurerà la campagna del Nastro Rosa per la prevenzione oncologica del tumore al seno.