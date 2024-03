La guardia di finanza incontra gli studenti del Mecenate per i 250 anni della fondazione del Corpo [FOTO-VIDEO]

Allo scopo di celebrare l'anniversario numero 250 dalla sua fondazione, il Comando provinciale della guardia di finanza di Pescara ha avviato, a livello locale, una serie di iniziative, tra l’altro volte a diffondere l’educazione alla legalità.

L’obiettivo è quello di accrescere nei più giovani la cultura del “rispetto delle regole” e far conoscere loro il ruolo della guardia di finanza finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria della collettività.

La prima iniziativa della serie è stata realizzata proprio mercoledì 20 marzo nell’istituto scolastico “Mecenate” di Pescara.

Tra le fiamme gialle presenti, i “baschi verdi”, specializzati nell’antiterrorismo e nel pronto impiego e le unità cinofile antidroga, anticontrabbando e anti valuta, che hanno catturato l’attenzione dei giovani studenti durante le varie dimostrazioni pratiche. «Nella tradizione il futuro. Questo è il motto del 250° anniversario della fondazione della guardia di finanza», dice il comandante provinciale della guardia di finanza di Pescara, colonnello t.St Antonio Caputo, che sottolinea come «per il corretto sviluppo del territorio occorra un adeguato contesto di legalità economico-finanziaria, condizione necessaria per assicurare il progresso del tessuto produttivo della provincia di Pescara. In questa ottica, devono contribuire tutti, Istituzioni, operatori economici e collettività, in un coordinato “gioco di squadra”, fondato su un elevato livello di educazione alla legalità, che in questi giorni stiamo ulteriormente promuovendo nelle scuole della provincia per rendere sempre più i giovani cittadini consapevoli».