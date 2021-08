Guardia di Finanza e Anpas insieme per le attività di soccorso aereo e in mare [FOTO]

Il protocollo d'intesa, esteso al Reparto operativo aeronavale, prevede la presenza di operatori di soccorso dell'Anpas sui mezzi aerei, navali e per gli interventi in montagna

Anche quest'anno sono state organizzate attività di collaborazione fra Guardia di Finanza e Anpas, Associazione nazionale pubbliche assistenze per prestare soccorso e assistenza in caso di incidenti in mare ed in montagna tramite l'utilizzo dei mezzi aerei e navali.

Il Reparto operativo aeronavale di Pescara a tal fine ha organizzato attività di familiarizzazione all’imbarco e sbarco in sicurezza degli operatori sanitari imbarcati sui mezzi intervenuti per delle operazioni di soccorso, con il personale pronto ad intervenire salendo sugli aerei e da quest'anno anche sui mezzi navali nei giorni a cavallo di Ferragosto, oltre agli interventi di soccorso alpino nelle stazione dell'Aquila e di Roccaraso.

"La consolidata collaborazione tra Guardia di Finanza e Anpas evidenzia, ancora una volta, la “vocazione sociale” e lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistinguono la mission istituzionale del Corpo.

La dinamicità e la versatilità d’impiego degli elicotteri Aw-139 dipendenti dal Reparto Operativo Aeronavale di Pescara sono espressione delle soluzioni tecnologiche più all’avanguardia nel panorama mondiale delle piattaforme dedicate all’impiego operativo per il controllo del territorio, efficacemente coniugata alla possibilità di intervenire per fini sanitari e di soccorso, anche grazie alle professionalità dell’Anpas Abruzzo."