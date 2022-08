Guardia costiera: il comandante della base aeromobili Roberto D'Arrigo promosso capitano di vascello

Il comandante della Base aeromobili della guardia costiera di Pescara, il capitano di fregata Roberto D'Arrigo è stato promosso al grado di capitano di vascello. A consegnargli i nuovi gradi è stato il direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, capitano di vascello Salvatore Minervino.

D'Arrigo, 52 anni, di origini siciliane, è in servizio nel corpo delle capitanerie di porto -guardia costiera dal 1992 ed è alla guida della base di Pescara dal 12 settembre 2020. Una sezione che è centro nevralgico della componente di volo della guardia costiera e dove opera personale facente parte degli equipaggi fissi di volo (piloti, istruttori, tecnici, operatori, specialisti aeronautici ed aerosoccorritori marittimi) a bordo di aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante (Atr42Mp ed elicotteri Aw139Cp) del corpo, impiegati nelle

molteplici attività d'istituto a tutela e salvaguardia della vita umana in mare ed a protezione dell'ambiente marino e costiero. Lo scorso 20 luglio il corpo ha festeggiato il 157esimo anniversario della costituzione e, in tale occasione, è stato inaugurato dal sindaco Carlo Masci e dal direttore marittimo, proprio in prossimità della base aeromobili, il "Largo Guardia Costiera", dove campeggia il velivolo Piaggio P166Dl3Ssem "Orca 6", a testimonianza dello strettissimo legame tra la città di Pescara e la guardia costiera.