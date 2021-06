Anche i sommozzatori della guardia costiera di Pescara impegnati nella pulizia dei fondali per la Giornata Mondiale degli oceani [ VIDEO]

I sub del nucleo della guardia costiera hanno aderito all'iniziativa prevista per martedì 8 giugno in occasione della giornata mondiale dedicata agli oceani

Anche i sommozzatori del nucelo sub della guardia costiera di Pescara hanno partecipato all'iniziativa "Mare Pulito" organizzata per celebare oggi martedì 8 giugno la Giornata Mondiale degli oceani. In particoare, i sommozzatori si sono immersi nelle darsene e porticcioli delle regioni costiere italiane, per pulire i fondali dai rifiuti con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale in difesa degli ecosistemi marini e costieri.

Si tratta dell'operazione di bonifica dei fondali più importante e vasta mai realizzata in Italia, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid. Gli enti territoriali poi si occuperanno di smaltire i rifiuti recuperati in mare.

Lo scorso anno, un analoga operazione di bonifica ha portato al recupero di circa 12 tonnellate di rifiuti raccolti nei porti, nelle aree protette e nelle zone archeologiche sommerse di tutte le regioni: copertoni di ruote, attrezzi da pesca, sacchetti e bottiglie di plastica e vetro, guanti e stoviglie monouso, mascherine, ma anche tubi, latte, fusti metallici, sedie, pattini per bimbi, fuochi d'artificio e addirittura dei motorini, batterie esauste, pneumatici. La campagna "Mare Pulito", prosegue la guardia costiera, è un'azione concreta per tutelare il mare e il nostro futuro, e una testimonianza forte e diretta di quanto l'uomo possa essere determinante per la salute degli oceani e degli ecosistemi marini.

Tra i tanti rifiuti recuperati dai fondali, diverse "reti fantasma", quelle reti abbandonate sul fondo del mare e dannose per l'ambiente marino che non lasciano scampo alle specie che vi rimangono impigliate.

Complessivamente nei fondali di porti, porticcioli, darsene e aree di pregio sono state raccolte 8,5 tonnelalte di rifiuti.