La guardia costiera celebra nella base aeromobili la santa patrona Beata Vergine Maria di Loreto

È stata celebrata anche dalla guardia costiera di Pescara la Beata Vergine Maria di Loreto, santa patrona di tutti gli aviatori.

Per la ricorrenza di ieri, lunedì 12 dicembre, è stata celebrata una santa messa nella chiesetta San Francesco della base aeromobili della guardia costiera.

LA Beata Vergine Maria di Loreto, “Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronauti”, è stata proclamata tale da Papa Benedetto XV con bolla del 24 marzo 1920.

Alla santa messa, officiata da Don Claudio Recchiuti, don Umberto Fantoni e Don Giorgio Martelli, hanno partecipato i comandanti dei reparti di volo di stanza nell’aeroporto d’Abruzzo e una nutrita rappresentanza dell’associazione Arma Aeronautica - Sez “G. D’Annunzio” di Pescara. La ricorrenza è particolarmente sentita non solo dagli appartenenti dell’aeronautica militare, ma anche da parte di tutti gli aviatori, sia civili che militari. La giornata si è conclusa con un momento conviviale, in occasione del quale il comandante della base aeromobili guardia costiera, capitano di vascello, Roberto D’Arrigo e il presidente della locale sezione “G. D’Annunzio” dell’associazione Arma aeronautica, luogotenente Angelo Colizza, hanno rivolto gli auguri ai graditi ospiti per le imminenti festività.