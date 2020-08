La guardia civile ambientale accompagna gli ospiti in carrozzella della casa di riposo Sgaroni

Nella mattinata odierna, 3 agosto, i volontari della guardia civile ambientale hanno accompagnato diversi ospiti in carrozzella della casa di riposo Sgaroni, a Città Sant'Angelo, portandoli alla Villa ex ospedale per offrire loro qualche ora di svago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nonni hanno apprezzato questo gesto chiedendo di poter ripetere a breve questa esperienza, dal momento che non possono uscire da soli. Il sindaco Matteo Perazzetti, presente oggi di persona, ha ringraziato del gesto la guardia civile ambientale. Parole di elogio sono state espresse anche dal responsabile della casa di riposo, Ernesto Anchini.