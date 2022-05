L’ateneo “d’Annunzio” protagonista ai campionati universitari nazionali di atletica con la pescarese Zuccarini

L'università “Gabriele d’Annunzio” protagonista ai campionati universitari nazionali di atletica 2022 con la pescarese Greta Zuccarini che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 metri ostacoli.

La Zuccarini, 22 anni, è una studentessa iscritta al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.

Ai campionati universitari di atletica, che si sono svolti lo scorso 22 maggio a Cassino, la 22enne, iscritta al terzo anno, ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 400 metri ostacoli.

La studentessa-atleta è stata ricevuta dal rettore dell’ateneo, Sergio Caputi, che ha voluto complimentarsi con lei donandole il distintivo d’oro dell’università “Gabriele d’Annunzio”. Greta Zuccarini è iscritta al progetto studenti-atleti, promosso dalla “d’Annunzio” per consentire a coloro che sono impegnati in attività agonistiche, di rendere compatibile il proprio percorso formativo con allenamenti e gare, mediante non solo una riduzione delle tasse di iscrizione, ma anche una gestione individualizzata degli appelli d’esame, che non devono coincidere con le attività agonistiche. La giovane studentessa della “d’Annunzio” si dedica all’atletica leggera da otto anni, ed è stata campionessa under 23 nel 2020, oltre che medaglia d’argento e di bronzo in altri campionati italiani, sempre nei 400 metri ostacoli. «Questo risultato», spiega Greta Zuccarini, «giunge a conclusione di un periodo di inattività forzata e in occasione della seconda gara disputata dopo la ripresa. Per questa ragione aver raggiunto il podio è ancora più importante. Voglio ringraziare la mia Università e voglio dire grazie al mio allenatore, Roberto Ragonese, che mi ha seguito da vicino nel percorso di avvicinamento ai campionati di Cassino, in cui il confronto è stato molto serrato».

«Il successo di Greta è motivo di orgoglio per il nostro Ateneo», commenta soddisfatto il rettore Caputi, «a dimostrazione del fatto che è possibile conciliare studio e impegno sportivo, anche ad alti livelli. Da questo punto di vista, il progetto studenti-atleti attivo da noi rappresenta una grande opportunità per i nostri iscritti, nel segno di percorsi di studio moderni, flessibili e individualizzati». «La medaglia di bronzo di Greta», spiega infine la professoressa Angela Di Baldassarre, presidente del corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive», «rende felici il nostro corso di laurea e l’intero Ateneo. Greta dimostra che pratica e teoria, anche in ambito sportivo, sono strettamente collegate, specie quando le qualità atletiche si sommano a determinazione e alta formazione».