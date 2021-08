Green pass, il liceo classico è pronto per effettuare i controlli

Parla la dirigente Sanvitale: "Stilato un vademecum interno per le verifiche". Riguardo alla riapertura fissata per il 13 settembre, "la scuola è pronta"

Da domani, 1 ° settembre, entrerà in vigore l'obbligatorietà del green pass nelle scuole per docenti, impiegati, personale Ata e personale tecnico. Il liceo classico d'Annunzio è pronto, come spiega all'Ansa la dirigente Antonella Sanvitale: "In queste ore abbiamo stilato il vademecum interno per i controlli. Da domani, con la legge in vigore, abbiamo il controllo giornaliero del green pass valido. A chi si presenterà, eccezion fatta per gli studenti, senza, abbiamo l'obbligo di inibire l'accesso. Questo riguarda i docenti, il personale Ata e di segreteria".

Poi la Sanvitale aggiunge: "Come dirigenza scolastica avremo, fra le altre incombenze, anche quella di controllare giornalmente in base alla normativa, e fino al 31 dicembre prossimo, la validità per l'ingresso a scuola. Chi si presenterà senza verrà rimandato a casa con assenza ingiustificata per 5 giorni intimandogli di adempiere secondo quanto prescritto. A partire dal quinto giorno, sarà sospeso dal servizio senza stipendio, così come stabilito dalla normativa".

Riguardo alla riapertura fissata per il 13 settembre, la dirigente dice che "la scuola è pronta, ma non sappiamo se sono così pronti i trasporti o se, a livello organizzativo, sono stati già stabiliti per esempio degli ingressi scaglionati, per evitare assembramenti all'esterno degli istituti scolastici".