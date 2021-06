Green pass, firmato da Draghi il dpcm: come ottenerlo e a cosa serve

Via libera ufficiale al green pass, il documento digitale o cartaceo che permetterà di accedere ad alcuni eventi e viaggiare liberamente nei 27 Paesi europei

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato il dpcm che da il via libera ufficiale al green pass italiano riguardante il Covid. A partire dal primo luglio, dunque, con la certificazione in formato digitale o cartaceo, sarà possibile viaggiare liberamente all'interno dei 27 Paesi europei.

Il green pass conterrà un qr code da mostrare in caso di controllo e quando si accede a particolari eventi sportivi o manifestazioni che richiedono questo requisito. Non sarà ad esempio richiesto da ristoratori, gestori di locali o albergatori come ha chiarito il Ministro Speranza.

Le condizioni per ottenerlo

Per avere il green pass occorre rispondere ad una delle seguenti condizioni: essere vaccinati (pass valido per 9 mesi, rilasciato già dopo 15 giorni dalla prima somministrazione per i vaccini a due dosi), un tampone negativo antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore, o essere guariti dal Covid entro sei mesi.

Come si ottiene

Per ottenere la certificazione ci sono sostanzialmente 5 opzioni: 4 sono digitali ed una fisica. A livello digitale, attraverso la piattaforma del Governo www.dgc.gov.it , con il fascicolo sanitario elettronico, con le app Immuni e Io. Fisicamente invece il certificato viene ottenuto tramite medico di base e farmacista. Non sarà indispensabile lo Spid o la carta d'identità elettronica, tramite il portale dedicato ci sarà anche la possibilità di avere solo la tessera sanitaria.

La disponibilità del pass viene comunicata per email o Sms (ai contatti indicati in fase di vaccinazione, test o guarigione) con un codice che serve per scaricarlo. Vanno seguite le istruzioni contenute nel messaggio ricevuto.