Dalle giornate di raccolta alle passeggiate ecologiche: Città Sant'Angelo sempre più plastic free

Giornate dedicate alla raccolta della plastica e lezioni di educazione ambientale sia via social che in presenza, ma anche passeggiate ecologiche e turistiche per prendere coscienza della bellezza del territorio e l'importanza di tutelarlo. Questo l'obiettivo della collaborazione che il Comune di Città San'Angelo ha avviato con la onlus Plastic Free tramite un protocollo d'intesa che prevede l'organizzazione di tante iniziative di volontariato per fare della città un luogo sempre più green.

“Una delle tante virtù della comunità angolana che vantiamo con orgoglio è l'attenzione che si presta al territorio, intesa come salvaguardia della sua integrità e valorizzazione dei suoi punti di forza. Questo progetto – dichiara il sindaco Matteo Perazzetti - fa seguito al riconoscimento ottenuto nel 2019 da Lega Ambiente, la quale ha attribuito a Città Sant'Angelo il titolo di 'Comune Riciclone'. La collaborazione con Plastic Free, fortemente voluta dall'amministrazione comunale ed in particolar modo dall'Assessore Maurizio Valloreo, permetterà di potenziare ancor di più la cura di un patrimonio a cui siamo molto legati affinché Città Sant'Angelo diventi in toto una città green”