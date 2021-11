Penne festeggia i 100 anni di Graziella Di Marcoberardino

Festa grande a Penne per i 100 anni di Graziella Di Marcoberardino.

Per l'importante traguardo raggiunto, il sindaco Gilberto Petrucci ha consegnato a nonna Graziella, alla presenza delle figlie Tina e Lidia, una pergamena per esprimerle gli auguri a nome di tutta la comunità di Penne.

Presenti anche il vice sindaco Giuseppina Tulli, il presidente del consiglio comunale Pino Marautti e la consigliera comunale con delega alla Terza età Lucia Cardone.