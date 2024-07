È Graziano Marramiero ad aggiudicarsi il "Porchetta Day" a Pianella [FOTO]

Grazie a materie prime di qualità assoluta, e con una porchetta tenera, impreziosita da pachini, pinoli e scaglie di parmigiano, il veterano del settore Graziano Marramiero di Rosciano, e Lucrezia Buccella, sua preziosa collaboratrice, si impongono sul filo di lana nell'edizione 2024 della gara gastronomica "Porchetta Day".

La serata si è tenuta lunedì 1 luglio nel ristorante-braceria "La Rossa" di Pianella.

I vincitori sonno stati premiati dal sindaco Teddy Manella e dal maestro di cucina Santino Strizzi al termine di una competizione di alto livello con 7 qualificati concorrenti in rappresentanza delle più rinomate località della nostra regione.

La porchetta come piatto unico della nostra cucina ed ecco perchè accompagnati dai prodotti tipici, stagionali e a km zero. Per il miglior equilibrio dei sapori il premio è andato a Fernando Di Iorio dello Sporting club di Chieti con patate al coppo e verdure pastellate, mentre per la migliore presentazione l'ha spuntata Luciano Bosica di Castellalto grazie alla sua porchetta con i peperoni fritti. Con il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" si sono messi in evidenza Silvano Pinti con la porchetta Genobile, pomodori a pera di Francavilla e friselle, e Luciano Tatasciore di Bucchianico che ha accompagnato con successo la sua porchetta con i peperoni arrosto. I riconoscimenti della critica "Pasquale Pacilio" sono andati invece a Maria Angelucci con la porchetta La Premiata di Montesilvano con fagiolini, bietola e patate e a Vincenzo Di Donato con la porchetta di Pennapiedimonte con verdure strascinate. Ospiti fuori gara le finaliste nazionali del campionato della cucina per casalinghe Antonietta Ferrante che ha preparato un piatto storico come "La ciaudella" e Ada Di Berardino che ha addolcito e chiuso la serata facendo gustare la crostata con marmellata di ciliege del suo orto.

«È stata una manifestazione esaltante», dice il primo cittadino di Pianella, Teddy Manella, «che si è svolta in un clima ideale per esaltare le peculiarità dei nostri prodotti tipici». In giuria, tra gli altri, sono intervenuti il responsabile del Rotary Terre dei Vestini Piedrpaolo Di Rocco, l'accademico della cucina Giuseppe Di Giovacchino, il titolare delle cantine Lampato Tommaso Patricelli, il cantante Maurizio Tocco e gli esperti Venanzio Buccella, Luigi D'Andreagiovanni, Barbara Di Marco e Alessandra Morena. Felicissimo al termine il vincitore.

«Dedico il primo posto all'amico cabarettista Valerio Basilavecchia che purtroppo ci ha lasciati nei giorni scorsi», afferma Graziano Marramiero, «dopo la vittoria nella gara "Arrosticini in Tour" ripetersi con la porchetta è stata un'incredibile soddisfazione che ricorderò per sempre».