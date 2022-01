“Graffiti”, il nuovo singolo del cantautore abruzzese DeLo [VIDEO]

Si intitola "Graffiti” il nuovo singolo del 31enne abruzzese Guglielmo Piersanti, in arte DeLo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e corredato da un video che vede la presenza di Martina Di Marco: nella clip, il centro di Ancona si trasforma in un set in cui “Graffiti” fa da tappeto all’incontro tra i due protagonisti, liberi di sorridere e godersi la reciproca compagnia. Il brano viene definito come "una canzone d’amore in cui ci si libera di ogni pregiudizio e diffidenza per esprimere se stessi e ciò che si prova senza paure. È il raggiungimento della felicità attraverso la certezza di essere amati e di ricambiare, tanto da dirlo al mondo intero".

“Graffiti” è "un manifesto contro l’invidia e la prepotenza: invita l’ascoltatore a godersi la vita sebbene a volte ci si senta sopraffatti e sfiduciati perché si è stati feriti o perché si è fatto del male. Non è necessario crucciarsi se nel nostro passato alcuni passaggi non sono stati belli o non sono andati come da piano, così come alcune relazioni che hanno preso pieghe inaspettate e che ci hanno lasciati con l’amaro in bocca".

Piersanti scrive fin da piccolo. Ha studiato musica e canto e non ha mai smesso di cercare nuovi sound che sposassero il suo eclettismo. Le canzoni che scrive sono sia in italiano sia in inglese e spaziano dal pop-rock al contemporary R&B. Ha diretto manifestazioni artistiche e festival, ma si è anche esibito in musical teatrali, preparato da personaggi del calibro di Giò di Tonno ed Ennio Vetuschi. Ha inoltre studiato recitazione, danza contemporanea e ginnastica artistica. Il suo sogno nel cassetto? Incontrare James Morrison per un duetto.

Il cantautore, che ha conseguito la laurea in Filologia Moderna all’università “D’Annunzio”, nonché un master in “Teoria e pratica di Teatro e Musica” nella stesso ateneo, è attivo altresì sul fronte dell'insegnamento: oggi, infatti, è un docente di italiano, storia e geografia alle scuole medie. Finora ha già pubblicato altri pezzi: “Graffiti”, ad esempio, segue l'uscita di "Doveva andare così”, una ballata che parla di ghosting, pubblicata da DeLo un mese fa. La canzone è una denuncia sociale di una pratica troppo diffusa al giorno d’oggi, che mina e scandaglia la psicologia di un individuo.