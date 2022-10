Quasi mille domande per i 363 voucher destinati alle famiglie in difficoltà: pubblicata dal Comune la graduatoria

Pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Pescara la graduatoria relativa al programma "Pescara Solidale 2022" che prevede l'erogazione di voucher e buoni da destinare a servizi socio educativi e beni di prima necessità, per famiglie e cittaidni in disagio economico, intervenendo su quattro ambiti. Lo ha reso noto l'assessorato alle politiche sociali aggiungendo che sono pervenutee all'ente 947 domande per una disponibilità di 363 voucher di cui 86 del valore di 355 euro cadauno destinati ad acquisto di forniture beni per gestanti e/o minori 0-16 anni, e 277 del valore di 475,00 euro cadauno per acquisto di servizi.

Gli interventi sono per i programmi Ri-Accogliamoci – Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019; Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020; Ricomincio da te - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2021; Misure per favorire il benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà educativa.

I beneficiari potranno utilizzare i buoni nei soeggeti inseriti nel catalogo fornitori del Comune, pubblicaot nella stessa sezione del sito dell'ente già dalla prossima settimana non appena avranno ricevuto gli sms con i pin per l'attivazione dei voucher. Potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2022. L'assessore Adelchi Sulpizio:

“Pescara Solidale 2022 è una risposta concreta ai bisogni dei nostri concittadini. I buoni sono spendibili immediatamente proprio per consentire di dare un aiuto celere alle famiglie pescaresi in difficoltà.“