“GoWild - animali in città”, la nuova avventura televisiva di Jenny Pacini

Una serie tv live action immersiva ed emozionale per far scoprire la natura urbana e sensibilizzare i ragazzi a conoscere, rispettare e tutelare la fauna che popola o fa incursioni nelle città. GoWild - Animali in città è disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 23 luglio. Il programma è ideato, scritto e condotto dalla giornalista pescarese Jenny Pacini con la regia di Riccardo Alessandri, per una produzione Mente Locale e Rai Ragazzi.

Fra gli animali protagonisti delle venti puntate, della durata di dieci minuti ciascuna, ricci, volpi, gabbiani, specie alloctone, tartarughe e pipistrelli. E ancora cinghiali, animali esotici abbandonati, uccelli selvatici e lupi. Traffico, smog, palazzi e aree urbane affollate non tengono lontani queste specie. Anzi, il retro delle abitazioni, le grondaie o i giardini privati, gli spazi verdi dei quartieri ed i parchi sono piccoli mondi dove queste creature trovano nuovi spazi per vivere.

GoWild - Animali in città è stato girato in tutta Italia, tra centri di recupero fauna selvatica, centri di recupero animali selvatici ed esotici, musei viventi, esperienze di cityzen science, birdwhatching nei parchi e safari urbani, dove i ragazzi avranno modo di conoscere da vicino le specie animali che li circondano.

A biologi, veterinari, etologi, zoologi, ornitologi, erpetologi, ecologisti e naturalisti spetta il compito di presentare l'animale di turno, rispondendo alle domande del giovane pubblico, sempre presente in puntata, a commento di avventurose wild experience.