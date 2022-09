Sulla banchina sud c'è il Golena Festival tra dj set, musica live e le tipicità marinare pescaresi

Weekend di festa sulla banchina sud del porto di Pescara: sabato 16 e domenica 17 va in scena il Golena Festival organizzato dalla Confcommercio turismo con il contributo della camera di commercio Chieti-Pescara, il Flag costa di Pescara e il Comune.

Arte, musica e prodotti tipici per animare la due giorni “con l'obiettivo di donare alla città una libera e visionaria fruizione degli spazi del Fiume Pescara che da sempre rappresenta l'anima della società pescarese, e che ne incarna la storia, la tradizione, e di conseguenza anche il futuro”, si legge nella nota diffusa dall'organizzazione. Sul palco, quindi musicisti pescaresi, ospiti di richiamo nazionale e dj set con in banchina un punto food all'insegna della tradizione culinaria marinara e i vini locali. Non mancheranno i momenti di riflessioni con due tavole rotonde sulla rivalutazione del pescato “a miglio 0” e sul futuro delle golene e degli spazi portuali. Ogni giornata sarà aperta da un workshop per poi lasciare lo spazio al divertimento. Direttore artistico della manifestazione è Paolo Cicalini. Per il sindaco Carlo Masci la conferma di una città viva con eventi che interessano tutte le zone della città compreso il Golena festival che va a dare risalto alle aree che insistono sul fiume che si intende rendere sempre più attrattivo. Sostegno totale anche dall'assessore al commercio e il turismo Alfredo Cremonese proprio perché organizzato in una zona ancora troppo poco nota e che invece, annuncia, potrebbe diventare spazio per altri eventi.

Degli obiettivi del Golena festival parla il presidente Flag Claudio Lattanzio: lo scopo è quello di valorizzare il pescato locale e in particolare il pesce azzurro che non solo sarà tema del convegno di venerdì 16 settembre, ma anche del cooking show che lo concluderà. E' infine il presidente della Confcommercio Pescara a porre l'accento sull'importanza di recuperare gli spazi delle banchine, delle golene e dei moli per per iniziative che portino le persone a vivere il Fiume così come avviene in tante città italiane ed europee.