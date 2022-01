L’attrice e cantante Gladiah a “Casa Sanremo - The Club”

L’attrice e cantante Giorgia Fiori, in arte Gladiah, sarà presente a Sanremo durante la 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Seguita per gli eventi live dall’agenzia pescarese “The Mac Live Management”, Giorgia si esibirà il prossimo 5 febbraio, prima dell’ultima serata ufficiale della kermesse canora, all’interno di "Casa Sanremo", dove ci sarà la finale della prima edizione del contest “Casa Sanremo - The Club”. Questo quanto dichiarato da Gladiah:

“Sono felice e incredula che tutto ciò stia succedendo davvero. Il 2021, nonostante tutto, è stato per me un anno molto produttivo, e iniziare il 2022 con questa occasione è un incentivo a continuare il mio percorso. Al di là di come andrà la competizione, sarà un'esperienza incredibile. Esibirmi davanti a giornalisti e cantanti molto noti nel panorama italiano sarà una grande prova. Un pò di sana adrenalina fa sempre bene!”.

Nello specifico, la cantante presenterà il suo nuovo singolo inedito, “Ego-insta”. Si tratta di una canzone composta a quattro mani da Giorgia Fiori e dal noto dj producer internazionale Francesco Contadini, in arte KeeJay Freak. "Ego-insta" è edita dall’etichetta musicale Smilax Publishing. "Casa Sanremo" è da 15 anni il cuore pulsante del festival della canzone italiana. Possiamo descriverlo come il “contenitore” di eventi collaterali legati alla rassegna ufficiale. Quest’anno, come detto, a Casa Saremo debutterà il primo contest dedicato alla musica club, dove saranno presentati i vari finalisti con le loro esibizioni live.