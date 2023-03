"Giustizia per Gioia", aperta una pagina Facebook per Giovina Mariano scomparsa da Moscufo

«Gioia Mariano è scomparsa sei anni fa. La magistratura indaga e la famiglia cerca ogni tipo di informazione utile per capire cosa le sia successo. Mantenere vivo il ricordo è per noi essenziale. A presto per gli aggiornamenti».

Questo il primo messaggio condiviso nella pagina Facebook "Giustizia per Gioia" aperta per tenere accesa la luce sul caso di Giovina "Gioia" Mariano.

L'ex dipendente del Comune di Pescara è scomparsa nel nulla nel 2017 e di lei da quel momento si sono perse le tracce.

Del suo caso si è occupato più volte il programma di Rai 3 "Chi l'ha visto" che ha coinvolto anche i cugini della donna. Proprio su iniziativa di una di questi è stata ora aperta la pagina Facebook. La vicenda è seguita anche dall'associazione Penelope Abruzzo.

Questo il messaggio condiviso ieri: «Oggi 8 marzo, è un triste anniversario. Gioia è forse scomparsa l’8 marzo 2017, ma 8 anni prima, l’8 marzo 2009 è sicuramente cominciato il tragico cammino che portò Gioia a perdere il possesso della sua casa. Da una sentenza del tribunale di Pescara dell’aprile 2014, si apprende che proprio in quel giorno, Gioia e sua madre Liliana scoprirono di essere finanziariamente rovinate; e quel giorno scattò la procedura che scaturirà nella vendita all’asta della proprietà di Moscufo, trasferita al nuovo proprietario l’ 8 agosto 2019. Ma Gioia ormai non c’era più da due anni. Ci è stato dato di leggere che «Gioia è certamente viva e felice» da qualche parte; noi stessi avremmo preferito continuare a credere quello che ci era stato suggerito dopo la sua scomparsa, ma purtroppo abbiamo capito troppo tardi che Gioia non aveva neanche i mezzi economici per andar via e che comunque sarebbe stata privata dei proventi della vendita della sua bella casa. Dove sarà mai andata Gioia senza auto, senza patente,senza alcun reddito e senza effetti personali ? Dove vivrà mai senza una nuova residenza, senza medico curante , senza vaccino e senza pensione? Noi accettiamo le risposte dolorose a patto che siano credibili e sensate. Le favole funzionano solo nel mondo dei bambini e in quello degli adulti codardi».