Parruti presenta in un convegno nazionale la "best practice" della gestione covid della Asl pescarese

La b"est practice" della gestione Covid della Asl di Pescara è stata presentata e raccontata al convegno nazionale "Leading the way – A unique wider perspective in Covid-19".

A farlo è stato Giustino Parruti, direttore Uoc (unità operativa complessa, ndr) Malattie Infettive e direttore del dipartimento medico della Asl.

L'evento scientifico si è tenuto giovedì 16 febbraio nel salone dei tessuti di Milano.

Come fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, nell’ambito del convegno, incentrato sul management covid-19, Parruti ha presentato l’esperienza della gestione della crisi pandemica e dell’apertura del Day hospital covid dell’ospedale di Pescara, riconosciuta quale “Best Practice”. Nel corso del suo intervento ha evidenziato, in particolare, i seguenti punti: tutti i malati covid dal 2021 sono stati assistiti al di fuori del monoblocco di presidio, nell’ambito della cittadella ospedaliera, nella palazzina rossa; creazione di un gruppo interdisciplinare di pneumologi, internisti e geriatri che ha guidato con gli infettivologi il personale aggiuntivo neolaureato, ben 30 unità, assunto in Cococo; apertura di una nuova rianimazione covid nei locali del VII livello della palazzina rossa e ha assunto il controllo di 26 posti letto, gestendoli, in alcune fasi, prevalentemente a favore di pazienti provenienti da altre Asl; attivazione tempestiva di un Day hospital covid, grazie anche al supporto del 118 per gli accessi quotidiani dei pazienti positivi gestiti a domicilio.