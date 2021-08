Giustino Bruno (Unac) propone di raddoppiare gli stipendi ai carabinieri e alla polizia

Il politico e sindacalista Giustino Bruno propone una battaglia unica in Italia, quella di raddoppiare gli stipendi a carabinieri, polizia e militari. A tale proposito l'esponente dell'Unac, nonché segretario politico nazionale del partito dei disoccupati e dei lavoratori, dichiara: "Ormai siamo un Paese da terzo mondo nel settore giustizia; il lavoro del militare che si occupa anche di ordine pubblico è un'attività impegnativa, insita di pericoli di vita, dove l'operatore in breve tempo deve prendere decisioni e agire in base alle norme vigenti giurisprudenziali, un impegno profuso anche a favore della collettività, ispirandosi al principio meglio prevenzione che repressione nell'ipotesi di reato".

"Questa attività - aggiunge Bruno - comporta sacrifici con turni di notte e nei giorni festivi, a discapito della vita famigliare, il rispetto di vecchi regolamenti interni da abolire, poiché ormai non più in linea con la vita del terzo millennio. Su questo delicato tema sociale faremo una raccolta firme, in quanto c'è un vuoto legislativo, tramite l'associazione Tripla Difesa Onlus nel rispetto della legge e della legalità. In Abruzzo e Toscana inizieremo a raccogliere le firme con i nostri volontari per migliorare la condizione lavorativa di queste categorie del comparto sicurezza-difesa e di riflesso per tutti i cittadini italiani".

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede regionale del Sindacato Carabinieri Unac a Pescara, al numero di telefono 351/0256623.