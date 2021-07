Giustino Bruno presidente regionale dell'associazione Tripla Difesa

La sede operativa sarà in via Rigopiano 148, a Pescara (telefono 351/0256623). Bruno ha ricevuto il prestigioso incarico dalla presidenza della onlus Tripla Difesa global no violence Abruzzo

Il pescarese Giustino Bruno è il nuovo presidente regionale dell'associazione Tripla Difesa Onlus. Bruno ha ricevuto il prestigioso incarico dalla presidenza della onlus Tripla Difesa global no violence Abruzzo, sodalizio registrato all'Onu. Il direttivo, riunitosi all'unanimità, ha deliberato di affidare l'incarico al nuovo presidente; nello statuto si precisa che si difendono i diritti umani in ogni forma.

"Per chi ne avesse bisogno - ha spiegato Giustino Bruno - si potranno svolgere servizi di volontariato per lavori di pubblica utilità, avendo l'associazione una convezione con i tribunali di Firenze e Chieti. Si opererà anche come nucleo di protezione civile, banchi alimentari in aiuto di famiglie povere, consulenza legale tramite avvocati per gli iscritti, servizi Caf, patronato, sindacato e tutela dei consumatori".

La sede nazionale di Tripla Difesa è a Firenze, mentre la sede abruzzese opera da circa 3 anni sul nostro territorio. Nel direttivo regionale si annoverano ex marescialli in congedo dei carabinieri, ex ufficiali del corpo militare della croce Rossa, imprenditori in pensione, casalinghe, ex appartenenti all'aeronautica militare in congedo, ex impiegati, tecnici di aziende petrolifere e guardie giurate. La sede operativa sarà in via Rigopiano 148, a Pescara (telefono 351/0256623).