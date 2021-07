Il pescarese Giustino Bruno entra a far parte dell'Assemblea Internazionale Templare

Prestigiosa nomina per il Gran Maestro dei Cavalieri Templari del Centro e Sud Europa, presidente dell' associazione culturale Cesi Giustino Bruno, pescarese che assieme al suo sodalizio templare entra a far parte con diritto di voto, emendamento e presentazione nuovi progetti nell'Assemblea Internazionale Templare.

Lo stesso Bruno ha spiegato che l'associazione è stata inserita nell'organizzazione mondiale "Assemblea Internazionale Templari" con sede legale in Spagna che raccoglie le associazioni culturali e dei Gran Maestri dei Cavalieri Templari.

"Sono veramente soddisfatto per questo importante riconoscimento avuto in qualità di Gran Maestro dei Cavalieri Templari. È stato emozionante per me essere entrati nella Federazione dei Cavalieri Templari in quanto sono un laico, cattolico praticante e simpatizzante del Vaticano."

Per informazioni sull'organizzazione è disponibile il sito www.associazionecesi.altervista.org