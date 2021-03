Giuseppe Cruciani torna in Abruzzo e porta con sé anche Alberto Gottardo [FOTO]

Come molti già sanno, Giuseppe Cruciani (conduttore de "La zanzara" su Radio 24) è ormai di casa a Pescara, dove ha dei parenti che ogni tanto viene a trovare. Stavolta, però, il noto giornalista e personaggio televisivo è tornato in Abruzzo per recarsi a Mosciano Sant'Angelo, dove ha incontrato il dottor Roberto Petrella, come svela lo stesso Cruciani sui social:

"Ho messo a disposizione il mio corpo per una causa di libertà - ha scritto sul suo profilo Instagram - Giù le mani dal dottor Roberto Petrella, che mi ha scrutato uccello, prostata e reni. Forza #Gates o #Gatess".

In questo "blitz" nel Teramano, Cruciani era accompagnato da altri due giornalisti: Alberto Gottardo, che da quest'anno lo affianca nuovamente ne 'La zanzara' insieme a David Parenzo, e il collega abruzzese Paolo De Carolis, che già lo aveva intercettato quest'estate nel pieno centro di Pescara.

Proprio De Carolis, postando la foto che pubblichiamo in questo articolo, ha scritto su Facebook: "Mattinata a sorpresa, sono venuti a trovarmi due amici giornalisti e, diciamo, ci siamo divertiti abbastanza! Buona giornata...".