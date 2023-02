Da Pescara a The Voice Senior: Pino Blonna non passa il turno, ma porta sul palco una bella interpretazione di Lucio Dalla

Non è riuscito a guadagnarsi il favore dei giudici, ma Giuseppe Blonna ha portato sul palco di The Voice Senior una bellissima performance con l'omaggio a Lucio Dalla e qualcuno di quel "no" si è anche pentito.

Giuseppe, “Pino” per gli amici, ha 63 anni è originario di Foggia, ma vive a Pescara con la sua compagna e proprio sul Ponte del mare ha iniziato il racconto della sua storia prima di esibirsi nel noto programma di Rai1 cui lo ha iscritto una delle sue due figlie.

Bella la sua interpretazione di “Attenti al Lupo” con la conduttrice, Antonella Clerici, che non ha nascosto i suo stupore vedendo che nessuno dei quattro giudici si è girato. “Ma non si girano, è carinissimo”, ha detto con a farle da eco Loredana Bertè che pensava avesse ottenuto il favore di qualcuno dei suoi colleghi.

Pino, nonostante non sia riuscito a passare il turno, ha ottenuto lusinghieri commenti in particolare da Gigi D'Alessio che si è complimentato per l'interpretazione del brano scelto visto che, ha aggiunto “cantare Dalla non è semplice”. Clementino ha improvvisato un balletto con Blonna che non si è girato “perché aspettavo i Ricchi e Poveri – ha detto -. Mi dispiace perché a guardarlo così effettivamente è Clementino, tra qualche anno sarò come te. Ho detto no al mio sosia”.

Pino è conosciuto in città e si esibisce con la sua band. La musica è sempre stata una passione, ha raccontato, sebbene nella vita abbia fatto davvero di tutto, dalla guardia giurata al detective privato.

“Ho girato il mondo e ho fatto l'artista di strada”, ma “quando potevo anche se solo tra amici, io dovevo canticchiare qualcosa”.

Una puntata dove l'Abruzzo è stato grande protagonista quella di The Voice Senior di venerdì 3 febbraio. Se Blonna ha fatto bella figura, ma non ha superato la prova, molto meglio è andata alla teatine Adele Cinquegrana in arte Monia. La 66enne con la sua interpretazione di “A chi” di Fausto Leali la giuria l'ha conquistata come riporta ChietiToday scegliendo poi di entrare nella squadra di Gigi D'Alessio. Ad accompagnarla c'era Marcella Di Pasquale che l'anno scorso con Clementino ha centrato la finale del programma.