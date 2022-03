Visita del procuratore capo Bellelli nella direzione marittima

Visita nella direzione marittima di Pescara del procuratore capo della Repubblica del tribunale del capoluogo adriatico.

La direzione marittima, diretta dal capitano di vascello, Salvatore Minervino, ha ricevuto la visita istituzionale del procuratore Bellelli che si è insediatosi lo scorso 22 novembre.

Ad accompagnare Bellelli il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini.

Dopo una riunione con i capi reparto, durante la quale è stato fatto un punto sulle attività condotte dalla guardia costiera, la visita è proseguita nella base aeromobili - Nucleo aereo e sezione volo elicotteri guardia costiera dove l’autorità ha potuto visionare i velivoli in dotazione al corpo e salutare il personale dipendente che svolge quotidianamente il delicato compito di search and rescue (ricerca e soccorso), per poi imbarcarsi sull’elicottero Aw139 “Nemo 7” per un volo di ricognizione sul territorio della provincia pescarese e sullo specchio acqueo marino antistante.

La visita si è conclusa con la consegna, da parte del comandante Minervino, del “crest” istituzionale, simbolo distintivo decorato con le insegne del Comando, a Bellelli.