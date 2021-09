Giuseppe Bellelli è il nuovo capo della Procura di Pescara. La nomina è avvenuta oggi 22 settembre da parte del Plemun del Csm con 14 voti a favore contro gli 8 ottenuti dall'altro candidato, Giampiero Di Florio. Entrambi facevano parte del pool della procura guidata da Nicola Trifuoggi per le inchieste a carico di Ottaviano Del Turco di "Sanitopoli".

Bellelli è stato pm anche nell'inchiesta sulla discarica dei veleni di Bussi che vede come imputata la Montedison, con sentenza confermata in Cassazione come avvenuto per Sanitopoli. Attualmente dirige la procura di Sulmona. Al nuovo procuratore capo sono arrivati gli auguri del presidente della Regione Marco Marsilio:

"Porgo a nome mio personale e della giunta regionale che presiedo i migliori auguri per la nuova sfida professionale al dottor Giuseppe Bellelli, che il csm ha nominato capo della Procura di Pescara. Chiamato all'importante compito di garantire il rispetto della legge troverà sempre la Regione al suo fianco per il raggiungimento di questi obiettivi".