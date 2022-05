Il maestro di pasticceria Giuseppe Amato incontra gli studenti dell'alberghiero

Il maestro di pasticceria Giuseppe Amato chiuderà domani, 18 maggio, il ciclo degli incontri-intervista con i 24 studenti del progetto Pon ‘Anno Zero’ promosso dall’istituto alberghiero ‘De Cecco’ di Pescara e giunto, ormai, alle sue battute finali. Il "pastry chef", a partire dalle ore 15, risponderà alle domande dei ragazzi che da quattro anni portano avanti la redazione giornalistica dell’Ipssar ‘De Cecco’ e che nei mesi scorsi hanno ricominciato il lavoro in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro: “A fine 2021 – ha ricordato – nell’istituto alberghiero sono ripartiti i progetti Pon per la promozione delle attività extra didattiche straordinarie, fra cui la riapertura della nostra redazione giornalistica che vede la partecipazione di 24 studenti, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale. L’iniziativa è coordinata dalle docenti Cristiana De Martinis e Giuseppina Fusco, e, per il quarto anno, mira al potenziamento delle competenze nella scrittura giornalistica, dimostrando ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia”.

Nei mesi scorsi i ragazzi hanno avuto l’occasione di incontrare e intervistare, tra gli altri, l’attore Piero Di Blasio, vari giornalisti e il musicista abruzzese Enrico Melozzi, direttore d’orchestra dei Maneskin a Sanremo e produttore del brano interpretato da Il Volo all’ultimo Eurovision Song Contest. E domani, ha concluso Di Pietro, “ci sarà l’ultimo incontro-intervista che vedrà protagonista Giuseppe Amato, re della pasticceria artistica, personaggio di fama mondiale che ha brillato in occasione dell’ultima edizione del Sigep - Salone Internazionale Gelateria Pasticceria e Panificazione, alla Fiera di Rimini”.