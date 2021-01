Giuramento in Comune per sette nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per il settore igiene e sicurezza

Sette nuovi ufficiali di polizia giudiziaria hanno giurato questa mattina in Comune a Pescara. Il ruolo è stato conferito durante una breve cerimonia in sala giunta dall'assessore Di Nisio, che ha parlato di un ruolo di grande rilievo morale con i sette giovani che erano visibilmente emozionati, ricevendo il relativo tesserino:

Si tratta di una funzione che riveste una rilevante importanza sotto il profilo morale e sono convinta che questi giovani, anche alla luce del loro curriculum, abbiano tutte le qualità per esercitarla

In base al decreto 58 del 1997, gli operatorio sanitari con diploma universitario abilitante che si occupando di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in materia di igiene e sicurezza, sono inquadrati come ufficiali di polizia giudiziaria, e si occupando di attività di verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.