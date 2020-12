Giuramento in diretta web per gli allievi agenti di polizia della scuola per il controllo del territorio di Pescara [VIDEO]

Mattinata emozionante oggi 15 dicembre per gli allievi agenti della polizia di Stato che hanno frequentato il 209esimo corso allievi nella scuola per il controllo del territorio che si trova nella nostra città, in via Salara Vecchia.

Si è infatti svolta la cerimonia solenne di giuramento, che è stata trasmessa in diretta streaming a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus che vietano cerimonie pubbliche. Presente il questore Liguori mentre erano assenti altre autorità civili e militari e i parenti e amici degli allievi, che però hanno comunque potuto seguire la cerimonia tramite la diretta Facebook sulla pagina della questura di Pescara. Nell'aula magna erano presenti solo la metà dei 60 allievi agenti.

Il questore ha evidenziato come questo difficile momenti per tutti e per le forze dell'ordine, abbia sicuramente rafforzato il senso di appartenenza e responsabilità, esortando i nuovi agenti a svolgere il lavoro quotidiano con saggezza, equlibrio e determinazione ricordando di essere dei punti di riferimento per i cittadini. Infine Liguori ha ricordato l'importanza e l'emozione del giuramento, con la formula prevista che richiama all'articolo 54 della Costituzione, con l'impegno di fedeltà alla Repubblica e al rispetto delle leggi dello Stato, stando a significare che gli agenti di polizia non sono al di sopra della legge,

ma sono i primi a doverla rispettare, in servizio e liberi dal servizio.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi tre classificati del corso.