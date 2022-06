Tutto pronto per il giuramento degli allievi agenti della polizia di Stato del 216esimo corso

Mercoledì 29 giugno si terrà nel piazzale antistante la scuola per il controllo del territorio della polizia di Stato la cerimonia di giuramento degli allievi del 216esimo corso. La cerimonia si terrà in via Salara Vecchia 13 dove si trova la sede di formazione dei neo agenti. Dopo due anni, è prevista la presenza anche dei familiari dopo le restrizioni imposte dalla pandemia che impedivano la partecipazione di altre persone all'evento. Sono 139 gli agenti che giureranno al termine del corso, mentre ci sarà anche una cerimonia per premiare gli agenti in prova che si sono particolarmente distinti durante le attività formative. Gli allievi dal primo luglio saranno inviati nelle varie sedi per il tirocinio operativo.