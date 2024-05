"Gita" al mare per la "Iena" Giulio Golia e Nadia e Bartolo: "Disarmato dal loro affetto"

La Iena Giulio Golia di nuovo da Nadia Baldacci e Bartolo Beninato, i due disabili truffati di cui più volte si è occupato e la cui vicenda di è conclusa con la condanna a 2 anni e 6 mesi e un risarcimento di 30mila euro (in attesa del giudizio civile) da parte di Carmine Di Felice accusato di averli ingannati.

Questa volte però la visita è stata l'occasione per fare una tappa al mare come scrive il giornalista pubblicando sul suo profilo Facebook le foto con la coppia. “Sono stato a trovare Nadia e Bartolo dopo un po’ di tempo che non li vedevo – scrive Golia -. Nadia mi ha chiesto di andare al mare che erano più di 20 anni che non lo vedeva, le loro faccine felici e il loro affetto mi hanno disarmato”.

Insomma una giornata all'insegna della spensieratezza e il coronamento di un piccolo sogno: quello di trascorrere qualche ora in spiaggia con un pranzo vista mare.