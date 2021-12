Relax in Abruzzo per Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro [FOTO]

Relax in Abruzzo per Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro ha trascorso il weekend tra Sulmona e Roccaraso, e non si tratta neanche della prima volta che sceglie l'Aquilano, in particolare le montagne dell'Alto Sangro, per le sue vacanze. Ecco infatti cosa ha scritto sui social il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, postando una foto che lo ritrae insieme all'artista salentino:

"Il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ha scelto ancora una volta il nostro comprensorio per le vacanze sulla neve. Dopo il grande successo della tappa zero del 2016 a Roccaraso, c’è ora la reciproca volontà di costruire insieme nuove forme di collaborazione".

A proposito di concerti, forse non tutti ricordano che i Negramaro si sono esibiti tanti anni fa anche a Sulmona, nel lontano gennaio 2008, in occasione dell'unica data abruzzese de “La finestra tour”, appendice acustica del live estivo con cui la band decise di riproporre le proprie canzoni in chiave unplugged. In quel caso, il live si tenne al palasport. Più di recente, invece, i Negramaro sono stati di scena allo stadio Adriatico di Pescara. Ieri Sangiorgi ha pranzato in un ristorante di Sulmona per poi postare una storia su Instagram con la scritta “Che bella Sulmona” mentre, con sua figlia in braccio, se ne va a spasso per il centro.