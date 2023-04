Da Manoppello Scalo ad "Avanti un altro" su Canale 5, Giulia Di Valerio al gioco finale [VIDEO]

Una concorrente di Manoppello Scalo è stata tra i protagonisti della puntata di "Avanti un altro" su Canale 5 andata in onda venerdì 31 marzo.

Giulia Di Valerio il suo nome che nella sua presentazione fa sapere di essere appassionata di canti e balli caraibici.

Rivela anche di fare animazione nelle feste private.

E Bonolis le chiede una piccola esibizione e Giulia Di Valerio balla una bachata. Poi rivela che la festa per la quale viene maggiormente chiamata è quella per i divorzi e la canzone più richiesta è "I will survive" di Gloria Gaynor che viene anche accennata. Convive con Domenico che «fa il mestiere più bello del mondo, rende felici tutte le donne», dice Giulia.

Il lavoro svolto dal compagno è quello di creare gioielli. Poi inizia il gioco vero e proprio e la concorrente della nostra provincia scegli Fitness dal salottino. Risponde correttamente alla domanda e dal piticozzaro pesca 15mila euro che decide di cambiare trovando 30mila euro. Decide di proseguire e nelle domande successive, con argomento "I dinosauri si amano", indovina le prime tre risposte e dal piticozzaro trova 50mila euro salendo a 80mila euro. Vista la buona somma accumulata decide di accomodarsi come prima campionessa di giornata. Nessuno dei concorrenti successivi riesce a fare meglio e Giulia Di Valerio arriva al gioco finale con un montepremi di 180mila euro. Arriva a rispondere correttamente fino alla metà delle domande ma per tre volte consecutive risponde erroamente Cicerone invece di Freud. Poi il tempo sta per terminare e blocca il conto alla rovescia a 29mila euro ma non riesce a vincere.

A questo link è possibile rivedere l'intera puntata: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/avantiunaltro/venerdi-31-marzo_F311233201006401

A questo link invece è possibile rivedere il gioco finale: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/avantiunaltro/giulia-e-il-gioco-finale_F311233201064C04