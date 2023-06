Giulia Di Rocco parlerà di “Femminismo delle Donne Rom” nella sede dell'associazione Amare Pescara

Giulia Di Rocco a Pescara per le donne rom.

Giovedì 15 giugno nella sede dell’associazione culturale Amare Pescara a partire dalle ore 18 si parlerà di “Femminismo delle Donne Rom”.

Sarà un’occasione di riflessione insieme a Giulia Di Rocco, romnì italiana, attivista, mediatrice e consulente legale.

Lo scopo è quello di creare una rete fra donne rom e donne cagé (non rom) per l’uguaglianza nelle differenze e contro la cultura delle divisioni. Ma soprattutto per discutere di un processo di emancipazione culturale che nelle comunità rom appare spesso difficile. Giulia Di Rocco, che si è affermata a livello nazionale e internazionale per le sue battaglie politiche e culturali, rappresenta in tal senso un esempio di come il pregiudizio possa essere smentito nei fatti. Giulia Di Rocco è membro del Forum Rsc istituito dall’Unar, ufficio anti discriminazione razziale nel ministero delle Pari Opportunità, membro dell’Iru-International roma union che rappresenta i rom nel consiglio d’Europa e al’Onu. Presidente del primo partito nazionale rom e sinti in Italia “Mistipè”.